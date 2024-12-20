وزيرة خارجية المانيا: لنزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش السوري

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة على أنه “يجب نزع سلاح الجماعات الكردية ودمجها في الجيش الوطني في سوريا”. واضافت انه “يجب ألا يتعرض أمن تركيا للتهديد من شمال سوريا”.

وبالسياق، أشارت معلومات صحافية الى ان “وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أخبر نظيرته الألمانية أنه على حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب، إلقاء السلاح وحلّ الجماعتين”.

وقبل أيام شددت بيربوك أنه “يجب ألا تسقط سوريا الآن بين أيدي متشددين آخرين”، تحت أي شكل من الأشكال، داعيةً “كل الأطراف إلى تحمل جميع مسؤولياتها تجاه كل السوريين”.

المصدر: روسيا اليوم