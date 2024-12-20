الدفاع الروسية: القضاء على 13250 عسكريا أوكرانيا في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية “تحرير 10 بلدات جديدة في دونيتسك والقضاء على 13250 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال أسبوع”.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة “منذ الـ14 وحتى الـ20 من ديسمبر/كانون الاول الجاري وجهت قواتنا 24 ضربة للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ومواقع الطاقة والبنية التحتية الحيوية التي تدعم تشغيل مؤسسات الدفاع الأوكرانية ودمرت مواقع جديدة في مجمعات الصناعة العسكرية والمطارات الحربية ومستودعات الذخيرة والمسيرات والوقود والأسلحة الغربية”.

ولفتت الوزارة الى ان “تدمير نقط انتشار للمسلحين والمرتزقة الأجانب”، وتابعت “تواصل قوات الشمال تطهير مناطق مقاطعة كورسك الحدودية المتطرفة وتكبيد العدو خسائر فادحة”، واضافت “كبدت قوات الشمال العدو 2675 عسكريا و9 دبابات منها ليوبارد ألمانية و73 مدرعة منها برادلي أمريكية وسترايكر أمريكية و68 آلية آخرى ووراجمتي صواريخ “RAK-SA-12 كرواتية و26 مدفعا”.

وأشارت الوزارة الى ان “قوات الغرب الروسية عززت مواقعها في دونيتسك وصدت 18 هجوما وكبدت العدو 3610 قتلى ودمرت له دبابتين و10 مدرعات منها أم 113 أمريكية وروزوماك بولندية 16 مدرعة بينها 4 وأم 113 أمريكية و34 مركبة أخرى و57 مدفعا غربيا و4 محطات حرب إلكترونية و6 مستودعات للذخيرة”، وتابعت “حررت قوات الجنوب بلدات أنوفكا وفيسيولي غاي وإليزافيتوفكا وترودوفويه وأوسبينوفكا بجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 2365 عسكريا ودمرت له دبابة و17 مدرعة منها سترايكر و3 (أم 113) و20 مركبة وآلية و17 مدفعا غربيا و4 محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة”.

واكدت الوزارة ان “قوات المركز حررت بلدات فوبوستينكا وبوشكينو وستاريي تيرني بجمهورية دونيتسك وصدت 67 هجوما وكبدت العدو 2945 عسكريا ودمرت له دبابتين و15 مدرعة منها 3 برادلي و2 (أم 113) و23 مركبة وآلية و43 مدفعا”، وتابعت “حررت قوات الشرق بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في دونيتسك وصدت 16 هجوما وبلغت خسائر العدو 1215 فردا ودبابتين ومدرعة واحدة و22 مركبة و20 مدفعا”، واضافت “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 440 قتيلا و20 مركبة و16 مدفعا وراجمة صواريخ هيمارس و4 منصات “باتريوت” و5 محطات حرب إلكترونية و6 مستودعات ذخيرة”.

واشارت الوزارة الى “إسقاط مقاتلة ميغ 29″، وتابعت “أسقطت الدفاعات الروسية صاروخ نبتون أوكرانيّا، و6 صواريخ أتاكمس أمريكية و3 ستورم شادو بريطانية و4 هامير فرنسية و18 هيمارس أمريكية”، واضافت “تم إسقاط 519 مسيرة وأسر 59 عسكريا”.

المصدر: روسيا اليوم