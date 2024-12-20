أردوغان: نتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء من سيديرون البلاد مستقبلا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “أنقرة تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء الأشخاص الذين سيديرون البلاد خلال الفترة المقبلة”.

واضاف أردوغان في حديث له الجمعة “لا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية”، وتابع “تقع على الغرب مسؤولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا”، وأكد “نحن لا نطرد الناس من بلدنا والأطفال السوريون الآن في المدارس وآمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم”.

ولفت اردوغان الى ان “وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه إلى دمشق وسيتم وضع هيكلية الإدارة الجديدة في سوريا معا، وسنساعد الإدارة الجديدة في دمشق بشكل كامل”، وتابع “وزارة الخارجية التركية الآن تتواصل باستمرار مع النظراء في دمشق وسنساعد الإدارة الجديدة في سوريا”، واضاف “أكثر ما يسعدني هو أن العالم الغربي يعمل على تحسين اتصالاته مع أحمد الشرع”، واكد ان “إحدى الأشياء التي تجعلني سعيدا جدا أن العديد من الدول سواء الإسلامية أو الغربية أو غيرها على اتصال مع أحمد الشرع وهذا يعني أن الأمر يتطور وأن هناك إشارات ثقة بالإدارة الجديدة في سوريا”.

ورأى اردوغان “ستعيش المنطقة ظروفا مختلفة تماما عما كانت وسنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق”، واضاف “رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا سيكون مفيدا لتعافيها”، وتابع “ندعم الشعب السوري من أجل إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار”، ولفت الى ان “هناك مشكلة كبيرة في سوريا في توفر الكهرباء والوقود وسنعمل على حل هذه المشكلة وكل المشاكل التي تواجهها سوريا”، واشار الى ان “إعادة إعمار المدن السورية مهم لتضميد الجراح، ويجب حل قضية الإسكان حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة طوعا إلى بلادهم

إحدى أهم الخطوات في استعادة الدولة هي صياغة الدستور ونتفق مع أحمد الشرع في ذلك”.

المصدر: روسيا اليوم