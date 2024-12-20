اجتماع بين وفد أميركي وأبو محمد الجولاني في دمشق لمناقشة رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها “قانون قيصر” ورفع “هيئة تحرير الشام” عن قوائم الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 14:36

اجتماع بين وفد أميركي وأبو محمد الجولاني في دمشق لمناقشة رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها “قانون قيصر” ورفع “هيئة تحرير الشام” عن قوائم الإرهاب

منذ 10 mins 20 December، 2024
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