عدوان متواصل على غزة ومنظمات حقوقية تؤكد ارتكاب العدو “جرائم إبادة”

دخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 440، حيث واصلت قوات الاحتلال ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية ماطق في شرقي وجنوب شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وارتقى 5 شهداء وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة الزرد في حي الدرج في مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مبانٍ سكنية شمالي قطاع غزة. وشهد فجر اليوم غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا يعود لعائلة الفيراني بجوار مسجد سعيد صيام في الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. كما شهد قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المدفعي شارع النزهة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ومنذ الصباح، يشهد مخيم جباليا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، التي تنسف مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي، وإطلاق النار.

واستهدفت غارة إسرائيلية محيط مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وشهدت الساعات الأولى فجر اليوم تحليقا منخفضا ومكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة غزة.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” تؤكد ارتكاب العدو الاسرائيلي جريمة إبادة جماعية في غزة

وفي السياق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلت آلاف الفلسطينيين في غزة بحرمانهم من المياه النظيفة، مشيرة إلى أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

وقالت هيومن رايتس في تقريرها، المنشور على منصة إكس إن “هذه السياسة، التي فرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة، والتي لا تزال مستمرة. كما ترقى هذه السياسة إلى “عمل من أعمال الإبادة الجماعية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية في غزة https://t.co/Iu0hSshMiD — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 19, 2024

واستشهدت بتصريحات لبعض كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي قالت إنها تشير إلى أنهم “يرغبون في تدمير الفلسطينيين” مما يعني أن حرمانهم من المياه “قد يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”.

وقالت لاما فقيه، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي “ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة”.

وهيومن رايتس هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة إبادة جماعية لوصف تصرفات إسرائيل في غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

وجاء كلا التقريرين بعد أسابيع فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: موقع المنار + مواقع اخبارية