“الريجي” ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان لها الاربعاء أن “جهازها لمكافحة التهريب عاود بزخم نشاطه”، وأكدت “إصرارها كالعادة على مكافحة التهريب والتزوير وخصوصا بعد التوقف القسري جراء الحرب التي عصفت بلبنان”.

ولفت البيان الى ان “دوريات الجهاز داهمت بمؤازرة قوة من الجيش مواقع في منطقة الحيصة – المسعودية وجبل الريحان في شمال لبنان حيث ضبطت كميات كبيرة جدا من المصنوعات التبغية المهرّبة وورشة لتزوير التبغ المعسل وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر بها القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام