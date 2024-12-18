لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني ناقشت واقع الحدود مع سوريا وملف النازحين

بحثت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة واقع الحدود بين لبنان وسوريا وملف النازحين. وركزت اللجنة في اجتماعها على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، حيث استوضحت من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام.

واستضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني وعن وزارة الشوؤن الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن، وكان الهدف الاستماع اليهم عن طبيعة الأمور، لا سيما أن هناك أرقام يتم التداول بها وأردنا الوقوف على حقيقتها.

كما جرى التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها. كما تم الاستيضاح أكثر عن دور الأجهزة المعنية بعملية النزوح، وكانت هناك تطمينات من قيادة الحيش والأمن العام عن أن الأمور مضبوطة بالنسبة لعملية تسجيل الأسماء ومتابعة الموضوع”.

ولفت النائب علامة الى أن اللجنة وجهت أسئلة الى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين “Unhcr” حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم.

كما وجهنا اللجنة بحسب النائي علامة أسئلة الى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف نازح عاد الى بلاده، وقسما كبيرا منهم كانت عودتهم للاستطلاع واذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا الى لبنان.

وأوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة، ان الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة النازح السوري الذي كان موجودا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا اليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من اجل بقائهم في الداخل السوري.

المصدر: الوكالة الوطنية