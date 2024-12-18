الأمن الداخلي حذر من استخدام تطبيق تشغله شركة إسرائيلية

حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الثلاثاء من استخدام تطبيق (WAZE) على الهواتف الذكية الذي تشغله شركة إسرائيلية.

وقال البيان “ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، تمّ الاشتباه بتطبيق WAZE الذي يُساعد مستخدميه في الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال إرشادهم إلى أسرع طريق يُمكن سلوكه ويوفّر توجيهات دقيقة بناء على بيانات حركة المرور ويهدف إلى تجنّب المخاطر غير الضروريّة على الطريق المُشار إليه”، وتابع “من خلال الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ هذا التطبيق تم تطويره في كيان العدوّ الإسرائيلي بواسطة شركة WAZE Mobile المؤسَّسَة من قبل أشخاص إسرائيليّ الجنسيّة”.

وأكد البيان ان “هذه الشركة تلقّت تمويلها من قبل شركتين عائدتين أيضًا للعدوّ الإسرائيلي وأخرى أميركيّة”، واضاف “لذلك، تُحذِّر المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور الذي يُمكن أن يكون خطيرًا من الناحية الفنيّة وتطلب منهم استخدام تطبيقات بديلة توفّر خدمة مُشابهة ومنها Google maps الذي يحتوي على جميع المعلومات وخرائط الطّرقات، بالإضافة إلى المزايا الخاصّة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام