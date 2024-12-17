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December 17 2024 - 18:50

الحلبي حدد عطلة المدارس بمناسبة الأعياد

منذ 38 mins 17 December، 2024
وزير التربية عباس الحلبي
لبنان

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الثلاثاء مذكرة تتعلق بتحديد عطلة المدارس في أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر.

وأشارت المذكرة الى انه “الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر تقفل لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الأرمنية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/12/2024 وحتى مساء الإثنين الواقع فيه 06/01/2025، لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية”.

وتمنى الحلبي “لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الأزمات، وللوطن الاستقرار والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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