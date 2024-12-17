الحلبي حدد عطلة المدارس بمناسبة الأعياد

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي الثلاثاء مذكرة تتعلق بتحديد عطلة المدارس في أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر.

وأشارت المذكرة الى انه “الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية المعتمدة لدوام قبل الظهر أو بعد الظهر تقفل لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الأرمنية ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24/12/2024 وحتى مساء الإثنين الواقع فيه 06/01/2025، لمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية”.

وتمنى الحلبي “لجميع اللبنانيين الخير والصحة وتخطي الأزمات، وللوطن الاستقرار والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام