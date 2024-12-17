عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني… ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن “مرشّح توافقي”

– إنزالات متكرّرة في محيط دمشق: “إسرائيل” ترهّب أهالي الجنوب السوري

– ضغوط أوروبية لإخراج روسيا: “وصمة الإرهاب” تعقّد خطط الجولاني

– المسألة الكردية تشغل تركيا: “التنازل” غير وارد

– ديوان المحاسبة: وزير الاتّصالات يضع العربة أمام الحصان | الانترنت غير الشرعي برعاية وزارة الاتّصالات

البناء:

– تعزيزات تركية وكردية لمعركة عين العرب كوباني… والعدوان “الإسرائيلي” يتوسّع

– ترامب: في سورية خطة تركيّة وأطماع سنوات… والأسد: سقطت سورية فغادرت

– وقفة تضأمنية مع غدار وغندور ومهوس… والموسوي يقود اتّصالات الإفراج

اللواء:

– “دخان أبيض” في عين التينة.. وموفدان قطريان في بيروت

– ميقاتي إلى أنقرة غدًا ويوعز بإعادة فتح السفارة بدمشق.. واليونان مع التزام وقف النار

– تسريع العودة الدولية إلى سورية: رفع العقوبات ودستور جديد

– “هدنة غزّة”: وفد “إسرائيلي” في الدوحة لمناقشات تقنية

الجمهورية:

– بري مجددا: سننتخب الرئيس

– حروف كلمة السر الرئاسية مبعثرة

– زلزال الخرائط في 2025

النهار:

– 9 كانون… حتمًا

– تعديلات دستورية على القياس ولمرة واحدة

– دعوى لاسترداد جزء من فوائد اليوروبوندز

الديار:

– “أوهام” رئاسية تهدّد الاستحقاق… واستعجال لبناني “للحج” إلى دمشق؟

– جنبلاط يُطلع بري على “خارطة طريق” العلاقة مع الجولاني!

– “الثنائي” يتحضر لما بعد فرنجية… وموفد قطري في بيروت

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال خبير في النصوص السياسية والخطابية إن الرسالة التي تمّ نشرها وبتوقيع الرئيس السوري السابق بشار الأسد صحيحة المصدر، لأن النمط المعتمد في النص والأسلوب الكتابي والمفردات تطابق النمط والأسلوب المعتمد في خطابات الأسد وتقارب نظرته السياسية لتقديم دوره ومواقفه.

كواليس

– قال مصدر أمني إن المبعوث الأمميّ إلى سورية أقرب لتبنّي النموذج العراقيّ لتكوين النظام الجديد سواء على أساس الأقاليم الفدرالية وخصوصًا الإقليم الكردي أو على أساس تمثيل الطوائف وتقاسم الرئاسات والمناصب السيادية في الدولة. وإن العقدة التي تواجهه ليست مبدئية بل سياسية، لأن الجماعة الحاكمة الجديدة وتركيا تلتقيان على الرفض طلبًا لإنهاء الخصوصية الكردية العسكرية والاقتصادية وسعيًا للإمساك بنسبة أكبر من وزنها في طائفتها ومن التوزيع الطائفي من السلطة ولو تحت عنوان لا يشبهها مثل نظام المواطنة.

اللواء:

همس:

– بدأ تسريب معلومات في مجالس ضيقة عن حركة تطالب بإعادة النظر بمراسيم تجنيس السوريين خلال سنوات الوجود السوري في لبنان وإلغائها.

غمز:

– يتعرض وزير خدماتي لانتقادات واسعة في محافظة حدودية، نظرًا لدوره السلبي في المساعدات الممكنة للنازحين من بلد مجاور!

لغز:

– عندما تمت مراجعة جهة أوروبية صديقة للبنان عن دورها في وقف الخروقات في الجنوب، ردت: راجعوا دولتكم التي وافقت على الاتفاق برغم ثغراته!

الجمهورية:

– أكّدت شخصية سياسية في مجلس خاص أنّه إذا انسحب حليف لها من السباق الرئاسي فهي ستتحرّر من حسابات الفريق الذي تنتمي إليه وسيكون لها قرارها المستقل.

– قال ديبلوماسي عريق إنّ بعض القيادات السياسية في لبنان لم تتعلم ولم تتعظ من التجارب التي تُبقي البلد رهينة حسابات شخصية على حساب إنقاذه.

– نصح مسؤول أجنبي كبير بالاستفادة من الفرصة المتوفرة حاليًّا لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم تفويت هذه الفرصة بحسابات غير مضمونة.

النهار:

– عُلِم أنّ الأمين العام لأحد الأحزاب الموالية للنظام الأسدي والذي كان يُهدّد ويتوعّد عبر الشاشات، خرج من البلاد فور فرار بشار الأسد بذريعة أنّه سافر لملاقاة زوجته التي تعمل في الخارج.

– يُلاحَظ أنّ القيادات الدرزية في لبنان، تتابع الوضع في منطقة السويداء وجبل الدروز بشكل عام، بعد المتغيّرات الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد، لمعرفة كيفيّة التوجّه كدروز سورية في المرحلة المقبلة، لا سيما مع عرض فيديوات من بعض البلدات في منطقة الجولان تدعو للانضمام إلى الجولان المحتل.

المصدر: صحف