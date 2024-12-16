جنبلاط من عين التينة : أنا متفائل والرئيس بري مصرّ كما نحن ان يخرج الدخان الابيض في 9 كانون الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 21:24

جنبلاط من عين التينة : أنا متفائل والرئيس بري مصرّ كما نحن ان يخرج الدخان الابيض في 9 كانون الثاني

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
جنبلا
لبنان

استقبل  رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه رئيس الحزب رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي وأجواء ونتائج لقاء جنبلاط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وبعد اللقاء قال جنبلاط : “كنت مع تيمور في باريس وقابلنا في زيارة غير رسمية الرئيس إيمانويل ماكرون ، وعدت الى لبنان ووضعت الرئيس بري في أجواء اللقاء. وتحدثنا في الأوضاع العامة واهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي اليومي والخروق اليومية عبر المسيرات وغير المسيرات .

وأضاف: أعتقد أن الرئيس بري مصر كما نحن نصر في ال 9 من كانون الثاني يخرج الدخان الابيض ، وطبعا كل شيء تغير في أسبوع ، في أسبوع تغيرت سوريا ، هذا الموضوع هو للبحث والحديث لاحقا وطويلا والاحداث التي جرت في المنطقة زلزال، لذلك إنتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة .

وردا على سؤال عما اذا كان متفائلا من إمكانية إنتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني ؟أجاب جنبلاط : “نعم أنا متفائل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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