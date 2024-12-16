فلسطين | الدفاع المدني: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق طواقمنا بالنصيرات

أكد الدفاع المدني الفلسطيني، مساء الأحد، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة بحق طواقمه في محافظة النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء أدائهم واجبهم الإنساني والوطني”.

وأوضح الدفاع المدني في بيانٍ أن “القصف أسفر عن استشهاد أربعة أفراد من الطواقم وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة”.

وأسفر القصف الإسرائيلي، بحسب الدفاع المدني، عن استشهاد المقدم نضال عليان أبو حجير، مدير مركز النصيرات/البريج، والرائد علاء العبد النعيزي، مدير مركز دفاع مدني الشيخ رضوان، إلى جانب المتطوعين خالد المقادمة وأحمد اللوح، كما أصيب خمسة آخرون، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكر البيان أن “هذا الاستهداف يعد الثاني لمركز دفاع مدني النصيرات، حيث كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت المركز ذاته في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط الإطفاء والإنقاذ”.

وأضاف البيان أن “عدد شهداء الدفاع المدني ارتفع إلى 94 شهيدًا بعد الاستهداف الأخير مساء اليوم”.

وأكد الدفاع المدني أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف طواقم الإنقاذ والمراكز الإنسانية للمرة السابعة منذ بداية الحرب، في ظل غياب أي حماية دولية لمقدمي الخدمة الإنسانية”.

المصدر: وكالات