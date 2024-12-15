حكومة العدو تقر خطة لزيادة عدد المستوطنات الصهيونية بالجولان المحتل

صادقت حكومة العدو الإسرائيلي الأحد على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو لتعزيز المستوطنات الصهيونية بالجولان السوري المحتل، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل.

وقالت حكومة العدو في بيان لها إن “الخطة تأتي في ظل التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل”، وأشارت الى أن “الخطة تتضمن تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد”.

من جهته، قال نتنياهو إن “تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن”، وتابع “سنواصل التمسك به تطويره وتكثيف الاستيطان فيه”.

وتتزامن هذه الخطوة الصهيونية مع الاعتداءات التي ينفذها العدو الاسرائيلي ضد سوريا بعد الاحداث الاخيرة التي عصفت بالبلاد.

المصدر: عرب 48