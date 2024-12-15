يعالون يجدد تأكيده ان جيش العدو الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة

جدد وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون الأحد تأكيده أن جيش العدو الصهيوني يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال يعالون في حديث له “حذرت من جرائم الحرب لحماية الجنود؛ عندما يتم الدفع نحو تطهير سكاني، فإن ذلك يُعد جريمة حرب”، وأضاف “عندما يرسل الجيش إلى الحرب دون تحديد الأهداف ووقت الانتهاء خشية تفكك الائتلاف الحكومي فهذه فضيحة”.

وقبل أيام قال يعالون إن جيش العدو يقوم بتطهير عرقي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وعقب ذلك، أصر يعالون على موقفة قائلا “إنّني أُصر على تصريحات بشأن تنفيد إسرائيل عملية تطهير عرقي في قطاع غزة، إنني أتحدث نيابة عن أشخاص خدموا في شمال غزة، فهناك ترتكب جرائم حرب”.

المصدر: عرب 48