الشيخ جبري: الالتفاف الشعبي حول الجيش والمقاومة منع العدو الصهيوني من تحقيق أحلامه

حيا الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري في بيان له الجمعة “صمود الشعب اللبناني والتفافه حول مقاومته وجيشه”، لافتا إلى أن “هذا الالتحام خلال الحرب منع العدو الصهيوني من تحقيق أحلامه التوسعية”.

واكد الشيخ جبري على “أهمية الصمود على كافة الجبهات، خصوصا الملاحم البطولية للمجاهدين في الخيام وعيتا الشعب، وغيرها من البلدات المتاخمة للحدود الفلسطينية المحتلة، والتي جنبت لبنان الكثير من الويلات، وأوقفت تقدم العدو”.

ورأى الشيخ جبري أن “الذين يحاولون تفريق الأمة من خلال الوتر الطائفي أو المذهبي لإضعاف قوتنا، محاولاتهم بائسة لمحو تاريخنا العظيم بعلمائه ومجاهديه، وقد فشلوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، وسيفشلون”.

من جهة ثانية، دان الشيخ جبري “العدوان الصهيوني على الجمهورية العربية السورية، سواء لناحية الاجتياح البري أو لناحية تدمير مقدرات الشعب السوري العسكرية واغتيال الأدمغة العلمية”، داعيا “الشعب العربي السوري إلى الحذر من المخطط الصهيوأميركي، والعمل على حقن الدماء في سوريا الحبيبة”.

كما حيا الشيخ جبري “الشعب الفلسطيني على صلابته وصبره وصموده، لا سيما أهلنا في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام