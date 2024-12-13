ملايين اليمنيين يخرجون إلى صنعاء وباقي المحافظات دعماً لغزة والقوات المسلحة تقصف “يافا” و”أسدود”

خرجت في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء مسيرة جماهيرية كبرى في طوفان مليوني أسبوعي متجدد تحت شعار (ثابتون مع غزة.. ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيوأمريكي)، نصرة للشعبين الفلسطيني السوري ضد العدوان الصهيوني، وكذلك التضامن مع شعب لبنان ومجاهدي حزب الله.

واستجابة لدعوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، خرج المحتشدون إلى أكبر ميادين صنعاء، حاملين الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور القادة الشهداء، منددين بالعدوان الصهيوني على فلسطين وسوريا، وبالصمت العربي المخزي تجاه التدمير لمقدرات الشعب السوري، وتواصل المجازر وحرب الإبادة بحق أهالي غزة.

وفاقت الحشود في هذا الأسبوع الأسابيع السابقة، حيث امتلأ ميدان السبعين وفاض عن استيعاب الحشود، التي تمددت إلى الشوارع المحيطة بالميدان. وتعبيرا عن الغضب تجاه الولايات المتحدة وكيان العدو، أحرق المتظاهرون العلم الأمريكية وعلم كيان العدو الصهيوني.

القوات المسلحة تعلن استهداف يافا وأسدود وجنوب فلسطين المحتلة

وخلال المسيرات تلى ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع بيانا عسكريا أعلن فيه تنفيذ عملية عسكرية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفا عسكريا في عسقلان المحتلة والثانية هدفا في يافا المحتلة. وأوضح العميد سريع أن العمليتين نفذتا بطائرتين مسيرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما بنجاح بفضل الله.

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية جنوبي فلسطين المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ولن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

568 مسيرة نصرة لغزة وسوريا ولبنان

وخرجت صباح وعصر اليوم مسيرات مليونية في أكثر من 568 ساحة بالعاصمة صنعاء و14 محافظة يمنية، استجابة لدعوة السيد الحوثي مساء أمس، التي نادى فيها إلى الخروج المليوني، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات، جهادًا في سبيل الله وابتغاءً لمرضاته، لنصرة الشعب الفلسطيني والتضامن مع سوريا والشعب السوري ضد العدوان الإسرائيلي الصهيوني، وكذلك تضامنًا مع شعب لبنان ومجاهدي حزب الله.

وخرجت المسيرة المركزية الأضخم بميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة، فيما تقدمت محافظة حجة من حيث عدد المسيرات حيث خرجت مسيرات في 133 ساحة، تلتها محافظة الحديدة ب112 ساحة ثم محافظة إب في 86 ساحة.

كما خرجت المسيرات في 52 ساحة بمحافظة عمران، و41 ساحة في الجوف، وصعدة في 32 ساحة، وريمة 29 ساحة، والمحويت في 27، وتعز 22 ساحة وذمار في 21 ساحة، ومأرب في 8 ساحات وكذلك خمس مسيرات في لحج والضالع.

بيان المسيرات.. ملتزمون بنصرة قضايا الأمة ومعاداة أعدائها

وقال البيان الصادر عن المسيرات مليونية إنه لليوم الـ 434 يوماً، وإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والإجرام والإبادة الجماعية بشكل يومي، أمام مرأى ومسمع العالم، على يد العدو الصهيوني المجرم.

ولفت البيان إلى أن العدوان ما زال يتوسع بمشاركة أمريكية ليستهدف كل المنطقة، لتنفيذ المشروع الصهيوني المسمى ب” إسرائيل الكبرى” والذي يسعى لتغيير ملامح ما يسميه بالشرق الأوسط، وفرض معادلة الاستباحة الكاملة.

ودعا أمتنا العربية والإسلامية، للعودة إلى القرآن الكريم، و”الاهتداء بهديه حتى لا تكونوا فريسة لأعدائكم، ولتعرفوا من خلال آياته الحكيمة عدوكم من صديقكم”.

وأشار إلى أن كتاب الله أخبرنا أن أشد الناس عداوة لنا هم اليهود، وبأن شدتنا وغلظتنا يجب أن تكون عليهم وعلى داعميهم” مطالبا، بالتعاون والتوحد، وتوجيه كل الطاقات والأسلحة في مواجهة أمريكا وإسرائيل التي تقتلنا، وتحتل أرضنا، وتستبيح بلادنا.

وأكد بيان المسيرات المليونية أن الشعب اليمني وقواته المسلحة ملتزمة بنصرة قضايا الأمة ومعاداة أعدائها، فنحن نضرب الإسرائيلي في عمقه بصورايخنا ومسيراتنا، ونحاصره في البحر، ونضرب الأمريكي وبوارجه وحاملات طائراته في البحار والمحيطات بكل شدة وغلظة.

كما أكدت الحشود المليونية “استمرارنا في موقفنا الإيماني والمبدئي الثابت المساند للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء في مرحلة التصعيد الخامسة”، مضيفا، نسعى للمزيد، مشددا على استمرارنا في موقفنا إلى جانب إخواننا في حزب الله في مواجهة كل التحديات والمخاطر.

وشدد على مواصلة الوقوف “إلى جانب الشعب السوري تجاه ما يتعرض له من عدوان واستباحة إسرائيلية واحتلال للمزيد من أراضيه، وتدميراً لمقدراته وأسلحته الاستراتيجية”.

ودعا بيان المسيرات الجميع للقيام بمسؤولياتهم ابتداءً بالشعب السوري وكل دول المنطقة شعوباً وأنظمة وأحزاباً وجماعات؛ لأن مخططات الأعداء لا تستثني أحداً، والكل أمام اختبار حقيقي في صدق نواياهم وتوجهاتهم.

كما أعلن الاستمرار بالتعبئة العامة، والالتحاق بالدورات العسكرية بمئات الآلاف من المقاتلين بوعي إيماني صادق، ويقين راسخ، مستمد من كتاب الله العظيم، لا يسقط أمام تضليل الأعداء ومؤامراتهم، وبجاهزية قتالية عالية تتصدى لكل تحركات الأعداء وأدواتهم، وتلحق بهم الهزيمة الساحقة، مؤكدين مواصلة الخروج بالمسيرات المليونية والأنشطة والفعاليات والتبرع بالمال والمقاطعة الاقتصادية للأعداء حتى النصر الموعود.

المصدر: المسيرة نت