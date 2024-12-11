الرئيس بري: اتفاق وقف النار حصّن لبنان من الخَضّات والمستفيد الأول مما يجري بسوريا هو “إسرائيل”

رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن “اتفاق وقف النار الذي أنجزه لبنان برعاية أميركية – فرنسية حصّن لبنان من الخَضّات”، وشدد على “ضرورة استكمال الخطوات التي تزيد من مناعة لبنان وتعيد انتظام مؤسساته”.

وأكد الرئيس بري في حديث له الثلاثاء أن “موعد جلسة المجلس لانتخاب الرئيس لا يزال قائما رغم كل المتغيرات ورغم ما يتردد عن مطالبات بتأجيل هذه الانتخابات لمزيد من التشاور حول الشخصيات المرشحة لتولي المنصب”، واعتبر ان “الملف الرئاسي مسألة متجددة في كل يوم وسوف نشهد انتخابا للرئيس في الجلسة المقبلة، فسيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني المقبل”.

ونفى الرئيس بري “أي نية لتأجيل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، وقال “أنا متفاهم مع اللجنة الخماسية، ولم أتبلغ من أي طرف محلي أو خارجي أي طلب أو تمن بتأجيل الجلسة”.

من جهة ثانية، استبعد الرئيس بري “التأثيرات السلبية لما حدث في سوريا على لبنان”، وقال: “لغاية الآن، المستفيد الأول هو إسرائيل والمستفيد الثاني هو تركيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام