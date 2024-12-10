مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة المهدي (ع) أطلقت المخيم الشبابي التطوعي برعاية الوزير بيرم

أطلقت مفوضية جبل عامل الثانية في كشافة الإمام المهدي(عج)، المخيم الشبابي التطوعي لإزالة آثار العدوان عن الجنوب الصامد، برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور مصطفى بيرم، وتحت شعار ” بثباتنا انتصرنا، ولخدمة المجتمع رجعنا”.

انطلقت فعاليات النشاط من موقف فخر الدين في المدينة، وأقيم في حضور رئيس بلدية النبطية خضر قديح وعدد من الشخصيات وحضور كشفي كبير من فرق الخدمة المجتمعية والمتطوعين والمتطوعات.

إستهل إفتتاح المخيم الشبابي، باستقبال الوزير بيرم على وقع معزوفات فرقة جبل عامل الموسيقية،تم بعدها تقديم باقة ورود ل”الوزير المجاهد” لمناسبة النصر المبارك، بعدها القى كلمة أمين تنمية المجتمع في المفوضية شرح فيها برنامج وفعاليات عمل المخيم الشبابي التطوعي. وأكد “الدور الذي سيقوم به المتطوعون والمتطوعات وعلى جهودهم وسواعدهم التي ستساهم في اعادة الاماكن أجمل مما كانت”.

بيرم

وفي كلمته،أرسل الوزير بيرم تحية الى مدينة النبطية، “مدينة الصمود والمقاومة والحياة والثقافة”، وتوجه الى الكشفيين المتطوعين. واعتبرهم “الذهب الذي يراهن عليه في وقتنا هذا وأنهم ممن يجيدون التعامل مع التحدي على انه جزء من طبيعة الحياة”.

وأضاف بيرم متوجها الى الكشفيين المتطوعين : ” املأوا الساحات وأظهروا للناس عزمكم وحبكم وحرصكم على المجتمع، وانزلوا الى الميدان أيها الأحبة فكل الفخر بعطائكم وحضوركم فيه”.

وبعد الافتتاح الرسمي انطلق الكشفيون والكشفيات المتطوعون والمتطوعات الى ميدان الخدمة والعطاء، حيث كانت الانطلاقة في العمل من السوق التجاري لمدينة النبطية ومعه بعض المنازل والقاعات والمساجد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام