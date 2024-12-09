سوليفان يزور كيان العدو للبحث بتبادل أسرى والتطورات في سوريا

يزور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس المقبل كيان العدو الإسرائيلي ليبحث في الاتصالات حول اتفاق لتبادل الأسرى بين العدو وحركة حماس ووقف العدوان على غزة، كما سيتم البحث بالتطورات في سوريا ووقف إطلاق النار في لبنان.

ومن المقرر ان يلتقي سوليفان برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الصهاينة.

وبالسياق، قال “مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط” ستيف ويتكوف إنه “لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير”، وأضاف أنه “سمعتم ما قاله الرئيس، من الأفضل إطلاق سراحهم”، على حد تعبيره.

بدورها، نقلت “هيئة البث العامة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “هناك تقدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى…”.

المصدر: عرب 48