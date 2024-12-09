الخارجية المصرية: ندين احتلال “إسرائيل” للمنطقة العازلة مع سوريا

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الاثنين “استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها”، ورأت ان ذلك “هو احتلال لأراضي سوريا وانتهاك صارخ لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وأضاف البيان “تؤكد مصر على أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي”، وتابع “مصر تطالب مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها”.

واتفاقية فض الاشتباك تم توقيعها بين سوريا وكيان العدو الإسرائيلي في العام 1974 برعاية الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية، لإنهاء التصعيد بين الطرفين بعد حرب أكتوبر/تشرين الاول 1973.

ونصت الاتفاقية على احترام وقف إطلاق النار وتحديد مواقع القوات المسلحة لكلا الطرفين، وتم إنشاء منطقة فصل تحت إشراف قوة أممية لمراقبة الالتزام بالاتفاق، مع تحديد مناطق لخفض التسلح تمتد 20 كيلومتراً لكل طرف، ومنع نشر بطاريات صواريخ سام في نطاق 25 كيلومتراً من الخطوط الأمامية السورية.

المصدر: سبوتنيك