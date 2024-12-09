تكيلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

قررت “قيادة المعارضة المسلحة” في سوريا تكليف رئيس “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية الاثنين.

وقال المصادر السورية إن “أعضاء المجموعات التي وصلت إلى السلطة في سوريا يناقشون مسألة نقل السلطة بشكل سلس وتجنب الفوضى في البلاد”، وتابع “هناك اجتماع بين رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا”.

ولفتت المصادر الى ان “الخطوات المقترحة تشمل حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية، حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض، العمل تحت رعاية حكومة واحدة والإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية”.

هذا وكان رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي قد عبر وسائل الإعلام يوم الأحد أنه “تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد”، وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر الأحد أنه “يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم”.

المصدر: روسيا اليوم