“حزب الله” شيع ثلة من شهدائه في منطقة صيدا

شيع “حزب الله” وجمهور المقاومة واهالي عدد من البلدات في منطقة صيدا ثلة من الشهداء الذين ارتقوا خلال معركة اولي البأس أثناء تصديهم البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان.

ففي حارة صيدا، شيع الحزب الشهيدين وسام عبدو ومحمد الأشقر كما تم تنظيم تشييع رمزي لتسعة من الشهداء الذين تم دفنهم أثناء المعركة وهم الشهداء حسين فنيش ، علي الهادي السارجي ، أحمد عواركة ، محمد فطايرجي ، علي مفيد قبيسي ، مصطفى عمايري ، ابراهيم ابراهيم ، ايهاب ابراهيم ، مهدي رسلان. في موكب انطلق من ساحة البلدة باتجاه جبانتها حيث أم الصلاة على الجثامين الشيخ يوسف خليل

وشيع الحزب وجمهور المقاومة واهالي بلدة عنقون الشهيد علي عبود في موكب مهيب جال شوارع واحياء البلدة وصلى على جثمانه الشيخ علي رضا.

وأقامت بلدة كفرحتى عرسا كبيرا في استقبال الشهيد المهندس محمود محمد سلمان حيث انطلق موكب التشييع من أمام نصب شهداء البلدة باتجاه الجبانة وأم الصلاة على الشهيد الشيخ وسيم سلمان.

كذلك شهدت الغازية عرساً آخر حيث شيعت البلدة شهيدها علي أحمد فرحات من ساحتها باتجاه الجبانة بموكب حاشد جاب أحياءها وأم الصلاة على جثمان الشهيد السيدمحمدالسيد.

وفي زغدرايا نظم حزب الله مراسم التشييع للشهيد علي حسين قطيش في موكب مهيب جاب شوارع واحياء البلدة باتجاه الجبانة حيث ام الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ يوسف خليل.

كما شيع أهالي بلدة عزة والجوار الشهيد على طريق القدس محمد عيسى في موكب اخترق شوارع البلدة واحيائها وأم الصلاة على الجثمان السيد حسن جمول.

وأطلقت في كل مواكب التشييع الهتافات المباركة للشهداء والمؤيدة لخط المقاومة الإسلامية والمعاهدة بالمضي على نهج المقاومة والشهداء حتى تحقيق النصر الكامل بحضور فعاليات وشخصيات حزبية وسياسية واجتماعية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير وعلماء دين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام