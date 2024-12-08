الضفة الغربية | اقتحامات واعتقالات… وإصابة جندي في جيش الاحتلال بعملية دهس عند مخيم الفوار

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة بعد تعرضه للدهس عند مخيم الفوار جنوب الضفة الغربية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جهته، أفاد إسعاف العدو بإصابة شخصين، إصابة أحدهما خطيرة، في عملية الدهس، دون إضافة تفاصيل أخرى.

#شاهد| مشاهد جديدة.. من مكان تنفيذ عملية الدعس جنوبي الخليل، التي أدت لإصابة جندي وانسحاب المنفذ من المكان pic.twitter.com/UElXOErGzt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 7, 2024

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال صباح وفجر الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سردا شمال رام الله، ومدينة طولكرم، وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، واقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا بعد احتجاز قاطنيها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

كما اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين خلال التصدي للقوة المقتحمة. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى المخيم والتي داهمت عدة منازل واتخذتها نقاطا لقناصتها، وذلك في وقت اقتحمت قوات أخرى قرية دوما جنوب شرق نابلس.

كذلك، اقتحمت قوة خاصة منزل عائلة أشرف أحمد دوابشة، وشنت عمليات تخريب داخل المنزل وترهيب وتخويف الأطفال والنساء. واعتدت قوات الاحتلال على الشاب مصطفى أشرف، إضافة للاعتداء على ممتلكات للفلسطينيين بقرية دوما.

أما في سلفيت، فقد داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل خلال اقتحام قرية حارس شمال غرب المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد أسعد فقهاء بعد الإفراج عنه بالأمس، للضغط على شقيقه زيد لتسليم نفسه.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن ملاح من ضاحية ذنابة قضاء طولكرم، بعد اقتحام منزله.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية شقبا، واعتقلت كلاً من قسام المصري وساهر شلش.

المصدر: مواقع إخبارية