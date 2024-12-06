كوريا الجنوبية: توجه للتصويت على عزل رئيس البلاد

قال زعيم حزب “سلطة الشعب” الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون إنه أجرى محادثات مع الرئيس يون سيوك يول، لكنه لم يسمع شيئا يمكن أن يغير موقفه الأولي من مسألة التصويت على عزله.

وأوضح هان للنواب في الحزب خلال اجتماع مغلق في الجمعية الوطنية الجمعة أن “الرئيس يون لن يتخذ أي إجراءات خاصة في الوقت الحالي في ما يتعلق بإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي (بالتوقيت المحلي)”.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن مصادر محلية أن “هان أوضح موقفه من ضرورة تعليق مهام الرئيس يون، وطلب من النواب مناقشة الأمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، ألمح هان إلى موافقته على عزل الرئيس يون، قائلا “أعتقد أن من الضروري إيقاف الرئيس يون سيوك يول عن العمل على الفور من أجل حماية البلاد وشعبها، بالنظر إلى الحقائق التي تم الكشف عنها مؤخرا”.

هذا وأفادت “يونهاب” بأن “الشرطة والنيابة العامة في كوريا الجنوبية باشرتا التحقيق مع الرئيس يون سيوك يول الذي حاول فرض الأحكام العرفية في البلاد”.

وفي سياق ذي صلة، وعد نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سونغ هو بأن “وزارة الدفاع لن تتبع أمر إعادة فرض الأحكام العرفية حتى لو صدر”.

وفي مساء الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية “لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”.

جاء هذا القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.

وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع النواب من دخوله، لكن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمكنت من عقد جلسة وصوتت لصالح رفع الأحكام العرفية، وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية.

المصدر: روسيا اليوم