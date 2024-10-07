عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين 7-10-2024

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الأخبار:

إسرائيل جنّت: عربدة شاملة

الأميركيون (وأنصارهم) يستعجلون انتخاب عون

نتنياهو لماكرون: نساعدكم في لبنان

الديار:

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى: المقاومة تستنهض قواها للمواجهة

شكل الردّ «الإسرائيلي» على ايران يُحدّد مصير المنطقة

الملف الرئاسي… دقت ساعة البحث بالأسماء

البناء:

طهران تعيد فتح مطاراتها مع تراجع خطر العدوان لتعثر قواعد العدو ودفاعاته الجوية

غارات الاحتلال تستخدم اليورانيوم والقنابل العنقودية الضخمة في قصف الضاحية

صواريخ المقاومة تُصيب حيفا وطبريا والدفاعات تفشل في اعتراضها… وإصابات

اللواء:

الإحتلال يعلن 3 مستعمرات منطقة عسكرية.. والغارات متواصلة على الضاحية و الجبل

مخاوف في إسرائيل من تسلل مقاتلين إلى داخل الحدود

النهار:

ذكرى 7 تشرين: “طوفان غزة” يغمر لبنان أيضاً! كارثة نزوح أكثر من مليون تُنذر باهتزازات أمنية

الجمهورية:

حبس أنفاس إنتظارًا للرد الإسرائيلي

بري: الموازين لم تتغيّر

الاسرار

النهار

عُلم أن تجمعاً لعائلات ورعايا دولة كبرى في إحدى البلدات الجبلية، في جاهزية تامة للإجلاء في حال حصلت تطورات دراماتيكية، واكثر الوافدين كانوا يقطنون مناطق ساخنة في الجنوب والضاحية والبقاع.

قدم رجل اعمال جنوبي غرف فندق يملكه للنازحين من دون ان يكلفهم اي نفقات مالية، ويؤمن الطعام للأسر المحتاجة.

يقول عضو في لجنة الحوار – الاسلامي- المسيحي ان عقد قمة روحية في هذا التوقيت أمر مهم لكن الأهم مضمون البيان الذي سيصدر عنها.

أجرى مرجع اتصالاً بمطران في البقاع وحيّاه على الدور الذي يؤديه في ايواء النازحين في الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لأبرشيته.

الجمهورية

ذكرت معلومات أنّه أياً يكن الفائز في انتخابات دولة عظمى، فإنّه سيرغب في رؤية شرق أوسط مستقر في أسرع وقت.

تردّد أنّ شركة حيوية تعمل في ظروف خطيرة لم ترفع أسعار خدماتها وإنّما بعض الموظّفين يشترون بطاقات مسبقاً ويُعيدون بيعها بعد تغيير الاسم بأسعار مضاعفة.

البناء

تنقل مصادر دبلوماسية غربية عن جهات عسكرية في حلف الناتو معلومات تقول بأن الأضرار التي لحقت بالقواعد الجوية في كيان الاحتلال بسبب الضربة الإيرانية بما في ذلك إصابة عدد من المدرجات وطائرات اف 35 إضافة لما ظهر من مشاكل في الدفاعات الجوية بالتعامل مع الصواريخ الإيرانية كانت مواضيع نقاش بين قادة الكيان وقائد القيادة الوسطى الأميركية خلال زيارته للكيان وجرى على أساس النقاش التمهل في الردّ الإسرائيلي وإعداد بيان يتحدّث عن الرد في الوقت المناسب.

يُظهر صحافيون غربيون كبار زاروا لبنان مؤخراً لتغطية الحرب الانبهار بما يجري على جبهة الجنوب بعد الضربات القاسية التي تلقتها المقاومة سواء في بنيتها عبر ضربات الأجهزة اللاسلكية وأجهزة المناداة ولاحقاً باغتيال القيادات العسكرية والأمنية وصولاً لاغتيال الرمز والقائد وحملات القصف المدمّر في الجنوب والضاحية والبقاع وموجات النزوح التي طالت بيئة المقاومة، ويقولون إن ما ينجزه شباب المقاومة من ثبات واقتدار ونجاحات في الجبهة خارق للطبيعة وأقرب للمعجزة ولم يسبق لهم أن رأوا مثله في حروب أخرى وفي ظروف أقل صعوبة.

الأنباء

لا جديد على خط مساعي التهدئة لا بل ان بعض الإشارات الخارجية لا تبدو مطمئنة.

المصدر: صحف