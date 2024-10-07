كتائب القسام تقصف موقع “صوفا” العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 07:12

كتائب القسام تقصف موقع “صوفا” العسكري وتحشدات العدو في معبر رفح البري وقرب مغتصبة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم

منذ 14 mins 7 October، 2024
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