مصادر فلسطينية : المقاومة تطلق صلية صاروخية من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات “الغلاف” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 07:12

مصادر فلسطينية : المقاومة تطلق صلية صاروخية من قطاع غزة وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنات “الغلاف”

منذ 30 mins 7 October، 2024
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