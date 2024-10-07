اعلام العدو : حصيلة الإصابات جراء سقوط صواريخ من لبنان في حيفا وطبريا هي 10 إصابات أحدها حرجة وعدد من الحالات المتوسطة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 02:32

اعلام العدو : حصيلة الإصابات جراء سقوط صواريخ من لبنان في حيفا وطبريا هي 10 إصابات أحدها حرجة وعدد من الحالات المتوسطة

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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