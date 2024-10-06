وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان و 18 جريحاً في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على الجية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 00:06

وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان و 18 جريحاً في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على الجية

منذ 1 ساعة 5 October، 2024
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