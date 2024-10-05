قوات الاحتلال تواصل إغلاق بلدة بالخليل وتنصب حاجزا عسكريا في القدس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اغلاق مدخل بلدة اذنا غرب الخليل لليوم الـ35.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في البلدة، وأبقت على اغلاق المدخل الرئيسي بالبوابة الحديدية لليوم الـ35 على التوالي، ما أضطر المواطنين إلى السير على الأقدام، للوصول إلى أماكن عملهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطرق البديلة للوصول الى مدينة الخليل طويلة ووعرة، ويتخللها حواجز عسكرية عند مداخل القرى والبلدات، مما يعيق حركة تنقل المواطنين.

وفي القدس المحتلة نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا عسكريا، وسط بلدة حزما بالمدينة المقدسة.

وأفادت وكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات على الحاجز الذي نصبته وسط البلدة، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.

المصدر: وكالة وفا