كتائب شهداء الأقصى – طوباس: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 07:00

كتائب شهداء الأقصى – طوباس: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس من عدة محاور بالأسلحة الرشاشة

منذ 18 mins 5 October، 2024
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