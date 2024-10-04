عدوان متواصل على لبنان.. استهداف لمبانٍ سكنية وفرق الدفاع المدني

يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على لبنان، مستهدفاً مناطق في الجنوب والبقاع وبيروت. وشنت المقاتلات الحربيى غارات استهدفت مبانٍ سكنية في المناطق المستهدفة.

وأفاد مراسل المنار في الجنوب، أن الطائرات الحربية والمسيّرة المعادية شنت غارات على بلدات، ديرقانون النهر، البرغليه، شوكين، كفرا، يارون، تول، عيتا الشعب، كفرصير، كوثرية السياد، طاريا، برج الشمالي، عدلون، طيردبا، الغسانية، زبقين، برج الملوك (قنابل حارقة )، خربة سلم، العين -الحارة الشمالية، العديسة، جويا، بين سلعا والشهابية.

كما استهدفت غارة اسرائيلية أطراف نهر الليطاني لجهة زوطر الشرقية. كما قصف الاحتلال بالمدفعية بلدات، الطيبة، سهل الخيام، يارون، علما الشعب (هاون).

ونفى مراسل المنار، الأنباء المتداولة عن إخلاء او توقف العمل في مستشفى “الشهيد صلاح غندور” او مستشفى “تبنين” الحكومي.

واستهدفت غارة معادية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا، وسط قصف مدفعي استهدف أطراف علما الشعب. كما أصيب عدد من المواطنين في غارة معادية بالقرب من مستشفى “تبنين الحكومي”.

كما أغار الطيران الاسرائيلي على مركز للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة خربة سلم – بئر السلاسل.

وفي البقاع، شنت الطائرات الاسرائيلية (3) غارات استهدفت محيط مدينة الهرمل، وغارتين على جرود السلسلة الغربية، وغارة استهدفت بلدتي حلبتا وطاريا في بعلبك.

وفي البقاع الغربي، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في بلدة قليا، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت ظهر اليوم، استهدف الطيران الاسرائيلي حي الجامعة في حي السلم – الليلكي، ومحيط ملعب الراية باتجاه منطقة السانت تريز.

لجنة ادارة الكوارث في الشمال: عدد النازحين في المراكز بلغ (13880)

وأعلنت لجنة ادارة الكوارث في محافظة الشمال في تقريرها اليومي، ان “اعداد النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر الى الاقضية الشمالية كافة، ووصل عدد النازحين اليوم في 4 تشرين الاول، والذين استقبلوا في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، الى 13880 نازحا مقسمين على الشكل الاتي:

طرابلس (6085)، المنية الضنية (2306)، زغرتا (3135)، الكورة (1583)، البترون (771).

واكدت اللجنة ان “حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية بكثافة ويعمل اعضاء اللجنة بالتعاون مع الادارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الاغاثة والصليب الاحمر والبلديات لعمليات الاستجابة السريعة لحاجات ومستلزمات النازحين، كما يتم تحويلهم الى مراكز الايواء المعتمدة رسميا”.

العلاقات الإعلامية في حزب الله تطالب بادانة استهداف الاحتلال لفرق الدفاع المدني

تقوم طائرات الاحتلال الاسرائيلي بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم، بحسب ما أكدت العلاقات الاعلامية في حزب الله.

وقالت العلاقات في بيان “يواصل العدو الصهيوني جرائمه الإرهابية ضدّ الإنسانية، فبعد غاراته الوحشية التي أدت إلى تدمير العشرات من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية ليل أمس، تقوم طائرات الاحتلال الاسرائيلي بالإغارة على فرق الدفاع المدني التي تعمل على إزالة الركام وانتشال المصابين، وقد أدت هذه الغارات إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجرح عدد آخر منهم”.

وطالبت العلاقات الاعلامية الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المعنية إدانة هذا العمل البربري والمخالف لكل الأعراف الإنسانية والقرارات الدولية وفعل ما يمكن فعله للسماح لهذه الفرق الإنسانية من القيام بواجباتها الإنسانية الإنقاذية.

عدوان يستهدف طريق بيروت دمشق الدولية بين معبري المصنع وجديدة يابوس والوزير حمية: هذا المعبر أساسي على كل المعايير

وشنت طائرات حربية معادية، فجر الجمعة، عدواناً على الطريق الدولية التي تربط بيروت بدمشق، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري المصنع اللبناني وجديدة يابوس السوري.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه”، ولم تتسبب الغارات بإصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان رغم الأضرار التي لحقت بالطريق.

وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قال في تصريح للمنار إن “االمعبر الذي استهدف هو معبر رسمي للدولة اللبنانية وفيه تواجد لكل الاجهزة الامنية اللبنانية والإدارية وهو أساسي على كل المعايير، وهو حاجة ملحة وأساسي”.

37 شهيدا و 151 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس

ومساء الخميس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ 24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد (37) شخصا وإصابة (151) بجروح.

المصدر: المنار+ الوكالة الوطنية