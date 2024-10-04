الامام الخامنئي: الواقع يبين لنا ان كل ضربة ينزلها اي شخص او مجموعة بهذا الكيان انما هي خدمة للمنطقة برمتها بل لكل الانسانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 4 2024 - 12:20

الامام الخامنئي: الواقع يبين لنا ان كل ضربة ينزلها اي شخص او مجموعة بهذا الكيان انما هي خدمة للمنطقة برمتها بل لكل الانسانية

منذ 15 mins 4 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة