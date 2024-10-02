اعتقالات بالضفة الغربية طالت والد وأشقاء منفذ عملية يافا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة لغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، بينما دارت اشتباكات خلال التصدي للقوات المقتحمة لمخيم بلاطة شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد محمد مسك، وهو من مدينة الخليل، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار في يافا، وثلاثة من أشقائه، وأخذت قياسات منزل ذويه تمهيدا لهدمه.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الحاج عبد القادر قطناني ونجله خليل من مخيم عسكر القديم، فيما اعتقلت الشاب أحمد هاني الحويطي واعتدت عليه خلال اقتحام مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف وسط رام الله، واعتقلت الشاب أحمد إدريس، ابن خال منفذ عملية يافا أحمد الهيموني، كما اقتحمت القوات، قرية بدرس واعتقلت الشاب كرم محمود عودة وأطلقت القنابل الصوتية وسط القرية.

ونفذت المقاومة في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 عملا مقاوما ضد أهداف تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها 5 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة.

ووثق المركز الفلسطيني، 5 عمليات تفجير عبوات ناسفة وإعطاب آلية عسكرية، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط بالضفة، وخروج مظاهرتين بجرائم الاحتلال.

وأسفرت عمليات المقاومة، مساء الثلاثاء، عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 23 آخرين، جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني من منطقة الخليل في مدينة يافا.

الاحتلال يغلق عدة حواجز عسكرية ويعرقل حركة الفلسطينيين بالضفة

شددت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة.

وأفادت هيئات فلسطينية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة والقدس ونابلس والخليل وأريحا وطوباس، إذ أغلق الاحتلال حاجزي عين سينيا وعطارة، وواصل إغلاق المدخل الشمالي لمدينة البيرة،.

وشهد محيط مدينة القدس أزمات مرورية خانقة بعد تفتيش جنود الاحتلال على حاجز “جبع” شمال القدس، المركبات الخارجة من رام الله باتجاه الجنوب، فيما أغلق الاحتلال حاجز “الحمرا” شرق نابلس في كلا الاتجاهين الواصل بين نابلس وأريحا والأغوار.

وأغلق الاحتلال مناطق رأس الجورة وسدة الفحص والنشاش في محافظة الخليل، فيما يستمر إغلاق المدخل الشمالي لأريحا، وحاجز عناب جنوب طولكرم. كما شهد حاجزا “المربعة” وعورتا في محيط مدينة نابلس أزمة مرورية خانقة تسببت فيها عمليات تفتيش جنود الاحتلال الدقيق للمركبات.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز تياسير شرق مدينة طوباس أمام حركة الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وأرجعت مركباتهم ومنعتهم من الوصول إلى أماكن عملهم في الأغوار الشمالية.

وفي السياق ذاته، قال مدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، إن حوالي 130 معلما لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارس الأغوار الشمالية، وحوالي 800 طالب وطالبة جزء منهم من المضارب البعيدة، لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عدم وصول حافلات التربية لنقلهم إلى المدارس جراء إجراءات الاحتلال.

كما أغلقت قوات الاحتلال بوابة عاطوف جنوب شرق طوباس أمام حركة المزارعين.

تشييع جثمان الشهيد ضياء دويكات في نابلس

وشيعت جماهير غفيرة، الأربعاء جثمان الشهيد ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عامًا) في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، وتوجه إلى منزل عائلته في إسكان الأطباء بروجيب لإلقاء نظرة الوداع، ثم مرّ الموكب داخل مخيم بلاطة حيث استشهد في أزقة المخيم، ثم توجه المشيعون إلى مسقط رأس الشهيد في منطقة بلاطة البلد، وأدوا الصلاة عليه في المسجد القديم، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة العامود.

وردد المشيعون هتافات غاضبة، معبرين عن دعمهم لاستمرار المقاومة ولقائد أركانها القائد محمد الضيف، ومطالبين بالرد على جرائم الاحتلال.

واستشهد دويكات أمس الثلاثاء إثر إصابته بجروح خطيرة في الفخذ والبطن، خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال لمخيم بلاطة واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

مقاومة الجدار: 1344 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه بأيلول

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1344 اعتداءً، خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح شعبان في تقرير يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال نفذ 1110 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 234 اعتداءً، تركزت مجملها في محافظات: الخليل بـ335 اعتداءً، ورام الله بـ174 اعتداءً، والقدس بـ154 اعتداءً.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على القرى، وفرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال استولت في أيلول الماضي على ما مجموعه 857 دونمًا من أراضي المواطنين من خلال 10 أوامر تحت مسمى “وضع يد لأغراض عسكرية”، وطالت أراضي المواطنين في محافظات طوباس وطولكرم والخليل ونابلس وقلقيلية وأريحا

وأشار إلى أن الأوامر العسكرية الصادرة في أيلول هدفت إلى إنشاء منطقتين عازلتين حول مستوطنتي “كدوميم” في قلقيلية، و”يتسهار” في نابلس، إضافة إلى مجموعة من الطرق الاستيطانية التي تنوي سلطات الاحتلال إقامتها لصالح المستوطنين والجيش.

المصدر: عرب 48