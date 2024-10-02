المقاومة الإسلامية في العراق تعلن عن عمليات جديدة ضد الكيان الاسرائيلي

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة. وعرض الاعلام الحربي للمقاومة مشاهد من عملية الاطلاق.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من اطلاق المقاومة الاسلامية في العراق لصواريخ الأرقب “كروز مطور” باتجاه اهداف حيوية في فلسطين المحتلة.

وأمس، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنها قصفت أهدافاً في 3 مناطق بقلب الكيان، بواسطة أعداد من صواريخ الأرقب “كروز مطور.

وفي سياق متصل، قالت المقاومة “إن عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي أعلن عنها الأمريكان، هي عمل مشبوه قد يكون لجماعة مرتبطة بالأمريكان أنفسهم”.

المصدر: الاعلام الحربي