الحاج محمد عفيف: نحن ننتظر مسار عمليات المقاومة ونتصرف بحكمة وهدوء والمقاومة بأعلى درجات الجهوزية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 13:50

الحاج محمد عفيف: نحن ننتظر مسار عمليات المقاومة ونتصرف بحكمة وهدوء والمقاومة بأعلى درجات الجهوزية

منذ 30 mins 2 October، 2024
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