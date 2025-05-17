انطلاق أعمال الدورة الـ34 للقمة العربية في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2025 - 12:38

انطلاق أعمال الدورة الـ34 للقمة العربية في بغداد

منذ 47 mins 17 May، 2025
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