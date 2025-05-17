البيان الختامي للقمة العربية: رفض تهجير الشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الصهيونية على سوريا

أصدر القادة العرب، اليوم السبت، البيان الختامي لأعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد تحت شعار “حوار وتضامن وتنمية”، مؤكدين رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، وإدانة الاعتداءات الصهيونية على سوريا ولبنان.

وجدد البيان الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، ونؤكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار البيان إلى “ضرورة ممارسة ضغوط دولية فعالة لوقف إراقة الدماء في غزة”، مع التأكيد على أن “الهدف من القمة هو توحيد الجهود لتحقيق مصالح شعوب المنطقة”.

وشدّد البيان على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل لوقف الصراع في السودان، إلى جانب إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وتطرقت القمة إلى عدد من القضايا الرئيسية، منها وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إعادة الإعمار، ومنع تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وشددت الجلسة الافتتاحية على ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

كما تناولت القمة العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة ضرورة وقف الاعتداءات بعد التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة انطلاق ورشة إعادة الإعمار.

وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث أكدا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأزمات الإقليمية، لا سيما الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال غوتيريش “إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن في غزة، وأشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بنية إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية”.

بدوره، طرح رئيس وزراء إسبانيا أربع أولويات، وهي إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورًا، ومضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف المذبحة في غزة، والمضي قدمًا نحو حل سياسي يحقق السلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة.

ومثّل الإدارة السورية الجديدة في القمة وزير الخارجية الدكتور أسعد الشيباني، الذي أكد على أهمية الدعم العربي لسوريا، وأشار إلى ضرورة التضامن العربي في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.

المصدر: مواقع