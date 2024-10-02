طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على بعلبك ومناطق العين والهرمل في البقاع شرقي لبنان وعلى بلدة الخيام جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 04:34

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات على بعلبك ومناطق العين والهرمل في البقاع شرقي لبنان وعلى بلدة الخيام جنوبي لبنان

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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