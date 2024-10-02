غارات للطيران الصهيوني استهدفت مناطق الرويس والجاموس والعمروسية والشويفات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 03:02

غارات للطيران الصهيوني استهدفت مناطق الرويس والجاموس والعمروسية والشويفات والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 10 mins 2 October، 2024
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