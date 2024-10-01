الجيش الاردني يحاول اعتراض صواريخ ومسيرات ايرانية خلال مسيرها نحو الكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:22

الجيش الاردني يحاول اعتراض صواريخ ومسيرات ايرانية خلال مسيرها نحو الكيان الغاصب

منذ 34 mins 1 October، 2024
من سماء فلسطين المحتلة خلال الرد الايراني
من سماء فلسطين المحتلة خلال الرد الايراني
الاردن - عربي وإقليمي

قالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.

ودعت المديرية المواطنين الى “الاستجابة للتحذيرات من قبل الجيش جراء تعامل طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي مع العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني”.

وأطلقت إيران مساء الثلاثاء رشقات من عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه العدو الاسرائيلي. وسمعت أصوات انفجارات بينما شوهدت عشرات الصواريخ تمر في سماء عمان.

من جانبها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الاردن في بيان تعليق حركة الطيران في اجواء المملكة. وووفقا للبيان أعلنت الهيئة “إغلاق أجواء الأردن بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة”، على أن تتم مراجعة القرار وفقا للتطورات.

المصدر: أ ف ب

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