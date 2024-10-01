بالفيديو | ايران تمطر كيان الاحتلال بمئات الصواريخ

استهدفت الجمهورية الإسلامية الايرانية عمق الأراضي المحتلة، رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

وأعلن الحرس الثوري في بيان له، مساء الثلاثاء، استهداف عمق الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان.

وأكد الجرس الثوري أنه رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة.

وأشار مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس، إلى ان أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

بالفيديو | انفجارات ضخمة إثر عشرات الصواريخ الإيرانية التي ضربت قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/dwnTHXyr02 — قناة المنار (@TVManar1) October 1, 2024

وقالت وسائل اعلام العدو ان الرد الايرانية، أدى إلى توقفا وخلل في حركة القطارات.

.. يتبع

المصدر: مواقع