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October 1 2024 - 20:48

بالفيديو | ايران تمطر كيان الاحتلال بمئات الصواريخ

منذ 24 mins 1 October، 2024
هجوم صاروخي ايراني واسع على ايران
ايران - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

استهدفت الجمهورية الإسلامية الايرانية عمق الأراضي المحتلة، رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

وأعلن الحرس الثوري في بيان له، مساء الثلاثاء، استهداف عمق الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد عباس نيلفروشان.

وأكد الجرس الثوري أنه رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة.

وأشار مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس، إلى ان أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

وقالت وسائل اعلام العدو ان الرد الايرانية، أدى إلى توقفا وخلل في حركة القطارات.

.. يتبع

المصدر: مواقع

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