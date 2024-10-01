أردوغان محذرا العدو الإسرائيلي: عواقب اجتياح لبنان لن تشبه احتلالاتكم السابقة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الكيان الإسرائيلي من أن عواقب هجومها البري على لبنان لن تكون مشابهة لعمليات الاحتلال التي قامت بها سابقا. جاء ذلك في كلمة ألقاها بقاعة الجمعية العامة للبرلمان التركي في افتتاح السنة الـ 3 للدورة التشريعية الـ 28 للبرلمان التركي.

وقال أردوغان في هذا الصدد “أحذر إسرائيل بشكل صريح فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة”. وأضاف أن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقتها”.

وأشار إلى أن “الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان”. وتابع: “العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا”.

وأردف: “الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة (إسرائيل) تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول