الكرملين يحذر من مخاطر انتشار الهجمات الإسرائيلية على المنطقة

حذر متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، من مخاطر انتشار الهجمات الروسية على المنطقة، واصفا إياها بـ “المدمرة للغاية”.

وأدان بيسكوف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، الليلة الماضية. وأضاف: “نحن على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة”.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية وممارساتها العسكرية انتشرت في المنطقة”، مبينا أن كل ذلك يؤدي إلى “مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتصعيد التوتر”.

وتابع متحدث الرئاسة الروسية: “هذا التوتر مدمر للغاية للمنطقة بأسرها ولمحيطها. ومخاوفنا العميقة متواصلة”.

المصدر: وكالات