العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّنا نُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية الدولية والعربية ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 1 2024 - 14:38

العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّنا نُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية الدولية والعربية ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين

منذ 39 mins 1 October، 2024
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