العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّنا نُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية الدولية والعربية بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق وسائل الإعلام والإعلاميين – موقع قناة المنار – لبنان
العلاقات الاعلامية في حزب الله: إنّنا نُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية الدولية والعربية بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق وسائل الإعلام والإعلاميين