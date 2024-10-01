بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 10:00
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الصحة اللبنانية: 16 شهيدا و55 جريحا حصيلة الغارات الصهيونية على محافظة النبطية خلال 24 ساعة
الصحة اللبنانية: 7 شهداء و22 جريحا جراء الغارات الصهيونية على محافظة البقاع خلال 24 ساعة
مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية استهدفت ليلا مناطق الليلكي وبرج البراجنة وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
مراسل المنار: العدو الصهيوني استهدف منزل قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان منير المقدح في مخيم عين الحلوة
المقاومة الاسلامية: استهداف تحرك لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مباشرة
الدفاع السورية: أدى العدوان إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات
وزارة الدفاع السورية: شن العدو الإسرائيلي عدوانا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان مستهدفا مدينة دمشق
وكالات أجنبية: قصف استهدف معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد في العراق
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمل عدائية في أجواء محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
كتائب القسام: بكمين محكم تمكنا من تدمير ناقلتي جند واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين للعدو شرق خانيونس
سرايا القدس: قصفنا بصواريخ 107 تمركزا لجنود العدو الصهيوني في محيط مبنى قصر العدل في محور "نتساريم"
كتائب الأقصى: قصفنا تموضعا لجنود العدو على خط إمداد محور "نتساريم" برشقة صاروخية من عيار 107
القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمل عدائية في أجواء محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن الأحد 17 غارة على منشآت مدنية في محافظة الحديدة
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني عن تأدية الواجب تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني
القوات المسلحة اليمنية: سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم
بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحا
منذ 1 ساعة
1 October، 2024
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