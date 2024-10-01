بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 10:00

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة العاشرة صباحا

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
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