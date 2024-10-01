وسائل إعلام إسرائيلية: سقطت عدة قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في منطقة زرعيت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 02:16

وسائل إعلام إسرائيلية: سقطت عدة قذائف صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في منطقة زرعيت

منذ 31 mins 1 October، 2024
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