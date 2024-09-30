الوزير ياسين: أكثر من مليون لبناني تهجروا والحاجات الملحة تقدر ب 400 مليون دولار

لفت منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين إلى أنه “في اليوم السابع للعدوان الإسرائيلي على لبنان وبعد تفعيل غرفة العمليات الوطنية المتأثرين من الحرب، وصل عدد النازحين من اهلنا الذين تهجروا المسجلين نتيجة الاعتداءات إلى أكثر من 157 ألفا موجودين في 856 مركز استقبال وإيواء، ولكن نقدّر أن العدد أكبر بكثير ونقدّر فيما أكثر من مليون لبناني قد تهجّروا وتركوا منازلهم أي تقريباً ربع اللبنانيين المقيمين”.

وأوضح في تصريح من السراي الحكومي مساء اليوم، “أننا امام حالة انسانية ضخمة وحرجة حيث الاحتياجات كثيرة وغير مسبوقة حتى بتاريخ الحروب والكوارث الطبيعية”، مؤكدا أن “لبنان يتعرض لزلزال حقيقي من وراء العدوان، وسيكون هناك في السراي الحكومي غداً مؤتمر للجهات المانحة لطلب الدعم الإنساني السريع والحاجات الملحة التي تقدر ب 400 مليون دولار”.

وختم: “في ظل الظروف الصعبة الذي تمر فيه البلاد، أؤكد على الدور الحاسم الذي تقوم به الحكومة لضمان الأمن والاستقرار الداخلي، حيث تبذل القوى الامنية والعسكرية وعلى رأسها الجيش اللبناني قصارى جهدها لحماية المواطنين وللحفاظ على النظام العام، ولا يمكننا إلا أن نثمن روح التضامن الكبير الذي يعبّر عنه اللبنانيون والمكونات اللبنانية، وهو صمام الأمان لتجاوز هذه المحنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام