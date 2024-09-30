الرابعة خلال شهر.. إسقاط طائرة أمريكية من نوع “MQ9” في صعدة

أفادت مصادر يمنية أن القوات المسلحة أسقطت اليوم الاثنين في محافظة صعدة، طائرة أمريكية من نوع MQ9 شرق المحافظة.

وهذه هي الطائرة الرابعة من هذا الطراز الأمريكي المتطور التي يتم إسقاطها خلال شهر سبتمبر الحالي، إذ أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط الطائرة الأولى في 7 سبتمبر في أجواء محافظة مأرب، تلاها طائرة ثانية في 10 من ذات الشهر في أجواء محافظة صعدة، وفي 16 من الشهر أُسقطت الطائرة الثالثة في أجواء محافظة ذمار.

ويذكر أن هذه الطائرة هي الـ 11 التي يتم إسقاطها في منذ دخول اليمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لغزة، و الـ 15 منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن قبل 10 أعوام.

إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 في صعدة

إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 في صعدة

إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 في صعدة

إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 في صعدة

إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو9 في صعدة

المصدر: المسيرة نت