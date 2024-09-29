إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في العفولة ومحيطها وفي نهاريا ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 16:16

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في العفولة ومحيطها وفي نهاريا ومحيطها

منذ 2 ساعة 29 September، 2024
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